EN JUEGO (2ª PARTE) ALCOYANO 1-0 PEÑA DEPORTIVA Sant Jordi vuelve a visitar El Collao, y esperemos que se repita la victoria del Alcoyano en casa - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta web con Ismael Mayor, dirige Sheila García sábado, 21 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano recibe an penúltimo de la tabla en El Collao en el Día de los Músicos. El resultado, vital, para los blanquiazules. m. 42 Gooooolll de Gonzalo Poley de falta directa ALCOYANO 1-0 PEÑA DEPORTIVA