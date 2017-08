The examples populate this alert with dummy content

FINAL ALCOYANO 1 - 1 HÉRCULES Debut en El Collao con derbi provincial - Sigue el partido en el 1485 OM, en esta página web o en la aplicación para dispositivos móviles de la Cadena Ser con Ismael Mayor, Enrique Ruiz y Sheila García en la dirección domingo, 27 de agosto de 2017 El CD Alcoyano debuta en El Collao en la temporada 2017-2018 ante un equipo de entidad, el Hércules CF. Min. 16 Gol de Navarrete a pase de Juli. ALCOYANO 0-1 HÉRCULES Min. 83 Gol de Navarro. ALCOYANO 1-1 HÉRCULES