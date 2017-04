The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) ALCOYANO 2 - 0 ESPANYOL B Los de Toni Seligrat obligados a ganar tras la victoria del Barça B - Sigue el partido en directo en el 1485OM, en esta web o a través de la aplicación para dispositivos móviles de la Cadena Ser con Marcos Martinez, dirige Sheila García domingo, 02 de abril de 2017 El Club Deportivo Alcoyano recibe al Espanyol B, equipo que está en promoción de descenso. Los de Seligrat, una semana más obligados a ganar tras la victoria del Barça B. m. 44 Gooll de Jony Ñiguez de penalti. ALCOAYNO 1-0 ESPANYOL B m. 54 Goooolll de Jorge Hernández. ALCOYANO 2-0 ESPANYOL B