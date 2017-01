The examples populate this alert with dummy content

FINAL ALCOYANO 2 - 1 GAVÀ La incógnita se ha despejado, el Alcoyano sí que jugará su partido en casa, en el que buscará la segunda victoria del 2017 - Sigue el encuentro en el 1485OM o en esta página web con Marcos Martínez, dirige Sheila García. domingo, 22 de enero de 2017 Nuevo partido en El Collao, y es que parece que el terreno de juego sí que está en condiciones para que se dispute el encuentro entre el Alcoyano - Gavà. Esta semana un manto de nieve cubría el césped del campo municipal. Los de Toni Seligrat tratarán de sumar tres puntos cosechando así la segunda victoria del año, y también la segunda en casa en el 2017. min. 31 Gol del Gavà. ALCOYANO 0-1 GAVÀ min. 78 Goooolll de David Torres, empatan los blanquiazules. ALCOYANO 1-1 GAVÀ min. 81 Gooolll de Fran Miranda ALCOYANO 2 - 1 GAVÀ