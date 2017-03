The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) ALCOYANO 2 - 1 HOSPITALET Los de Toni Seligrat se enfrentan al primer equipo que logró ganarles esta temporada - Sigue el partido en directo en el 1485OM o en esta misma página web con Marcos Martínez, dirige Sheila García domingo, 19 de marzo de 2017 La magia del fútbol vuelve a El Collao con el partido entre el Alcoyano y el Hospitalet. Los de Seligrat, de nuevo obligados a ganar tras la victoria del Barça B y del Valencia Mestalla. Min. 12 Goooollll del Alcoyano, obra de Jorge Hernández. ALCOYANO 1-0 HOSPITALET Min. 26 Gooollll del Alcoyano, de nuevo obra de Jorge Hernández a pase de Fran Miranda. ALCOYANO 2-0 HOSPITALET Min. 40 Gol del Hospitalet, obra de Higon. ALCOYANO 2-1 HOSPITALET