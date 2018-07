The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Alcoyano – Elche en el Ciudad de Alcoy Será la XL edición del trofeo el domingo 29 de julio a las 20.30 horas – El club ilicitano quien lo hace oficial martes, 03 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano jugará la XL edición del trofeo Ciudad de Alcoy contra el recién ascendido a Segunda División y vecino Elche. El conjunto franjiverde lo ha anunciado en su página web, cuando ha relatado la listad e partidos de pretemporada que tiene cerrados. Las buenas relaciones entre las entidades, junto a posibles cesiones, han sido clave para que el Elche sea de nuevo el que juegue este torneo como hizo ya algunas temporadas cuando militaba en Segunda y sirvió para que el Alcoyano hiciese la presentación. El partido amistoso se jugará el domingo a las 20.30 horas en El Collao y es posible que sea el día elegido para hacer la presentación del club.