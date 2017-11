The examples populate this alert with dummy content

TRIUNFOS ALCOYANOS Alcoyano y Alcodiam suman una nueva victoria El CD Alcoyano y el Patín Alcodiam han ganado sus partidos ante el Deportivo Aragón, 0-2, y el Arenys de Munt, 1-3, respectivamente sumando tres puntos más cada equipo a su casillero domingo, 12 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Buen fin de semana para el deporte alcoyano tras las victorias del CD Alcoyano por 0-2 al Deportivo Aragón con goles de Jose García y Cristian Galas, y del Patín Alcodiam 1-3 al Arenys de Munt, tantos de Roc Llisa, Maximiliano Oruste y Mathias Arnaez. Los dos conjuntos han superado la jornada trampa al enfrentarse ambos a los colistas de sus respectivos grupos y ligas. El Deportivo Alcoyano ha logrado firmar un éxito realizando un gran partido plagado de ocasiones de peligro y de buen juego. En el once ha repetido Koke en la portería mientras que el recién llegado, Lino, futbolistas ecuatoriano ha entrado en convocatoria por primera vez. El conjunto de Galiana ha llegado en varias ocasiones a la portería rival en el inicio de partido. Jose García, ha aprovechado un barullo en el área del Deportivo Aragón para culminar el peligro con el primer gol del encuentro en el minuto 32. A los blanquiazules no les ha hecho falta ningún tipo de reacción en la segunda mitad, como venía siendo habitual en los anteriores partidos, ya que ha dominado el juego, aunque obviamente, el Deportivo Aragón también ha generado ocasiones, pero los de Galiana tenían las ideas muy claras y las han dejado plasmadas sobre el césped. Tres minutos han transcurrido de los segundos 45 minutos hasta que ha llegado el segundo y definitivo gol del Alcoyano, obra de Cristian Galas tras una jugada iniciada por Gato, pase a Mario Fuentes, y éste asistencia para que Galas pusiese el 0-2 y romper el partido por completo, esperando ambos conjuntos el pitido final. En la próxima jornada el CD Alcoyano recibe en El Collao al Peralada, el domingo 19 de noviembre a las 17 horas. En la OK Liga, y tras venir de un empate en el anterior partido, el Patín Alcodiam ha jugado a domicilio ante el colista, el Arenys de Munt, ante el que ha ganado por 1-3 con goles de Roc Llisa, Maximiliano Oruste y Mathias Arnaez. Los de Punset se han adelantado 0-1, seguidamente ha llegado el 0-2 y el rival ha logrado recortar distancias con el 1-2, pero el tanto de Mathias ha culminado el encuentro y el conjunto de Alcoy se mantiene en la quinta plaza con 13 puntos, uno menos que el rival que le precede en la clasificación y a dos de los que le siguen en la tabla.