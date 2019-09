The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE Alcoyanos en la élite mundial del roller derby Hermes Vélez, dirigiendo la selección masculina, y Lara Selva y Keka Sánchez, como jugadoras de la selección femenina, han logrado las medallas de plata y bronce en los World Roller Games - Los dos primeros han estado en Radio Alcoy explicando sus experiencias miércoles, 04 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/09/2019) Lara Selva, Keka Sánchez y Hermes Vélez han sido protagonistas del deporte alcoyano este verano al participar en los World Roller Games que se han disputado en Barcelona logrando sendas medallas, de bronce Lara y Keka y de plata Hermes, dentro de la modalidad de Roller Derby. Hermes ha tenido que ejercer las funciones de dirigir a la selección española masculina que lograba llegar a la final y solo los poderosos Estados Unidos podían con ellos. Por su parte, Lara y Keka formaron parte como jugadoras de la selección femenina que logró el bronce, al tiempo que Lara era la máxima goleadora española y una de las mejores del mundial. Lara y Hermes han estado en Radio Alcoy para explicarle a Ismael Mayor la experiencia vivida entre la élite del Roller Derby mundial.