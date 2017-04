The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Aldi anuncia la apertura a final de año de su mayor supermercado de la comarca La nueva superficie comercial ocupará el solar de la antigua fábrica de Harinas Bufort y completará la urbanización del último tramo de la calle Tarrasa jueves, 06 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/04/2017) La apertura de una nueva superficie comercial en el solar de la antigua fábrica de Harinas Bufort completará la urbanización del último tramo de la calle Tarrasa. El Ayuntamiento prevé aprobar en la Junta de Gobierno de este viernes la licencia de obra y permisos para poder iniciar los trabajos a finales de mes del nuevo supermercado Aldi. Vicent Claramunt, responsable de expansión de la firma, señala que con 4.000 metros cuadrados por cada una de sus dos plantas y la zona de aparcamiento exterior de 1.800 metros cuadrados, "será el supermercado más grande" que tenga la firma en la comarca. La apertura de esta superficie está prevista para finales de año y supondrá la creación de puestos de trabajo aún por determinar. José García apoderado de la empresa promotora, destaca la inversión en la obra, "de entorno a 4 millones de euros". La apertura de esta tienda conllevará el cierre de la tienda de Cocentaina.