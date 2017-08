The examples populate this alert with dummy content

FIRA TOTS SANTS ‘Alegría’, de Rubén Lucas, obra ganadora del cartel El trabajo del artista murciano ha resultado vencedor de entre las diez piezas finalistas - Es la segunda ocasión que Lucas vence este concurso jueves, 10 de agosto de 2017 El artista murciano, Rubén Lucas, es el autor del cartel de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2017. Su obra ‘Alegría’ ha sido la elegida entre las 10 piezas finalistas. Lucas ya ganó este concurso en el 2010. Aunque no puede desvelar cómo es el cartel, sí que ha dicho en Radio Alcoy, que ha pretendido con su creación. “He pretendido representar los elementos más emblemáticos que, por lo menos a mi parecer, que tiene la feria, como la automoción, la cultura o incluso la gastronomía. Todo ello he intentado englobarlo desde un aspecto alegre”. Lucas ha ganado concursos de carteles en muchas partes de España, como Navarra, Muchamiel, Pontevedra o Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. El artista murciano ha tenido que realizar una labor de documentación previa para poder realizar el cartel ya que no ha visitado nunca la Fira de Tots Sants de Cocentaina, aunque asegura que “según me voy documentando sobre la Fira, me van dando más ganas de ir porque me parece que aúna muchos elementos variopintos y la verdad es que merece la pena estar por allí y verlo”. En octubre el cartel ‘Alegría’, de Rubén Lucas, será descubierto al público.