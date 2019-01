The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Alejandro Haro y Natalia Gisbert reciben las becas de música y medicina La Beca de Estudios Musicales Antonio Pérez Verdú asciende a una dotación de 2.250 euros, la misma dotación que la de Medicina Ana y Camilo Gisbert Pascual sábado, 19 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un año más, el Ayuntamiento de Alcoy ha convocado las becas municipales para estudiantes de música y medicina. La Beca de Estudios Musicales Antonio Pérez Verdú asciende a una dotación de 2.250 euros, y será para Alejandro Haro Martí, mientras que la Beca de Estudios de Medicina Ana y Camilo Gisbert Pascual, con la misma dotación, corresponde a Natalia Gisbert Abad. La beca de Medicina es una beca para ayudar económicamente a las personas que realizan estudios en el campo de la Medicina durante el curso 2017/2018. Natalia Gisbert nació el 27 de abril de 1990 y, después de obtener la Licenciatura en Psicología en 2013 por la Universitat de València, obteniendo 25 matrículas de Honor, empezó a estudiar el Grado de Medicina en la Universitat Miguel Hernández de Elche. Actualmente está en el último curso realizando las prácticas en el Hospital de Sant Joan, tiene claro que quiere especializarse en Pediatría y "trabajar en Alcoy". Por su parte, Alejandro Haro Martí es miembro de la Societat Musical Nova d'Alcoi desde el año 2006, antiguo alumno del Conservatorio de Música y Danza Joan Cantó de Alcoy. Actualmente es estudiante de Musikene, Centro Superior de música del País Vasco: está en el segundo curso de Grado Superior de Música, especialidad Saxofón Jazz. La Beca de Estudios Musicales Antonio Pérez Verdú la podían solicitar aquellas personas que hayan finalizado los estudios de Grado Profesional de Música, la edad máxima hasta los treinta años y que tengan una vinculación con la ciudad, bien por motivos de nacimiento o residencia, formación o participación en las entidades musicales de la ciudad. La finalidad es ayudar a un músico novel que realice estudios de perfeccionamiento musical. Haro ha participado en el festival Heineken Jazzaldia celebrado en Donostia, el más antiguo de España, y uno de los más antiguos e importantes de Europa. Tanto Aroa Mira, concejala de Salud Pública, como Raúl Llopis, concejal de Cultura, han destacado que "estas becas ayudarán a estos dos estudiantes de nuestra ciudad a seguir con sus estudios".