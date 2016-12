The examples populate this alert with dummy content

Les Pastoretes Aleluyas por el nacimiento de Jesús El buen tiempo acompaña la adoración de Les Pastoretes, el primero de los actos de la trilogía de los Reyes Magos lunes, 26 de diciembre de 2016 La adoración de Les Pastoretes sacó este lunes festivo a la calle a una pequeña tropa de pequeños hacia el portal del Belén. El desfile ha estado acompañado por la meteorología. Los rayos de sol han sido el complemento perfecto al calor puesto por los pequeños pastores en su deseo de ser los primeros en adorar al niño Jesús. Desde sant Nicolauet a la bandeja la comitiva con sus bailes, carros y rebaños han deleitado al numeroso público asistente. El premio para estos último ha sido recibir alguna de las aleluyas de Joan Valls, el célebre escritor alcoyano, como preámbulo a un año de celebraciones por el centenario de su nacimiento. Previo al desfile un grupo de pastores mayores ha ofrecido un pequeño almuerzo en la bandeja. La adoración de Les Pastoretes es el primero de los actos de la denominada trilogía de la Epifanía y que culminará el 5 de enero con la cabalgata de los Reyes Magos.