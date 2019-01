The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓ Alfafara aprova el seu pressupost amb el Pla Edificant com a protagonista Hi haurà una inversió de 539.000 euros per a construir tres noves classes, lavabos i una pista poliesportiva en l'aulari Álvarez Pons miércoles, 30 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (30/01/2019) Alfafara ha aprovat, sense cap vot en contra, el pressupost municipal 2019 que creix un 167% i arriba als vora dels 850.000 euros. L’increment del pressupost 2019 d’Alfafara està justificat per la inclusió de les obres d’ampliació de l’escola a càrrec del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. La previsió econòmica és de 849.180 euros, dels que 539.000 aniran a la construcció de tres noves classes, lavabos i una pista poliesportiva en l’aulari Álvarez Pons. Raquel Vicedo, l’alcaldessa de Alfafara, s'ha mostrat molt contenta per aquest recolzament de la Generalitat en matèria d'educació. L’any passat el pressupost va ser de 317.406 euros. L’aulari Álvarez Pons forma part del Centre Rural Agrupat Mariola-Benicadell. En aquest moment s’ha presentat el projecte a la directiva i l’AMPA i els tècnics treballen en perfilar el document abans de la licitació, adjudicació i execució de l’obra. Alfafara va acabar el 2018 amb un romanent de 152.404 euros, mentre que en 2017 va ser de 118.686 euros.