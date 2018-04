The examples populate this alert with dummy content

EMERGENCIAS Alfafara, Benifallim, Fageca y Planes tendrán helisuperficies El Consorcio y el Ayuntamiento de Alcoy gestionan la posibilidad de crear una quinta helisuperficie, en los terrenos anexos al Parque Principal de La Montaña sábado, 21 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (21/04/2018) El Consorcio Provincial de Bomberos construirá cuatro nuevas helisuperficies destinadas a atender a todo tipo de emergencias en L’Alcoià y El Comtat en los términos municipales de Alfafara, Benifallim, Fageca y Planes, según ha anunciado el diputado responsable del área, Jaume Lloret, quien ha precisado que estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Infraestructuras de Emergencias del Consorcio Provincial. “Nuestro objetivo es generar un mapa comarcal y provincial de respuesta rápida, organizada y directa a cualquier tipo de emergencia y por ello, las helisuperficies deben estar abiertas a todos los dispositivos”, ha indicado. El diputado provincial de Emergencias ha efectuado este anuncio después de visitar los terrenos ofrecidos por los cuatro municipios para ubicar las futuras infraestructuras y ha anunciado también que “estamos trabajando, junto al Ayuntamiento de Alcoy, en la posibilidad de generar una quinta helisuperficie, en este caso, en los terrenos anexos al parque principal de La Montaña”, si bien, ha matizado, “en este caso concreto, para uso prioritario de bomberos”. “La orografía particular de esta parte de la provincia de Alicante, la gran cantidad de pequeños municipios conectados por carreteras que tienen que superar montañas y bosques, la densa masa forestal y la meteorología propia de la zona, con lluvia y nieve, aconsejan generar mejores y mayores infraestructuras de respuesta”, ha sostenido Lloret. El diputado provincial ha agradecido, finalmente, a alcaldes y municipios “las facilidades que nos han dado para poner en marcha este proyecto. El Consorcio agrupa a 140 municipios y nuestro objetivo es atender a todos y cada uno, grandes y pequeños, con la mayor dedicación, buscando siempre y en cada momento sistemas para optimizar la intervención”.