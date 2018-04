The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS ECONÓMICAS Alfafara crea una partida en su presupuesto para el fomento empresarial La ordenanza reguladora de las bases generales de la concesión de estas subvenciones ha pasado la primera fase de aprobación por parte del pleno municipal jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alfafara ha decidido incluir en su presupuesto municipal una iniciativa económica para el fomento de la actividad empresarial en la población. La primera partida habilitada asciende a 3.000 euros "con posibilidad de crecer en años venideros si hay demanda", según ha explicado la alcaldesa de Alfafara, Raquel Vicendo. Esta cantidad estará destinada "a los vecinos de la localidad que planteen un proyecto para dar impulso a actividades económicas en el sector de la artesanía, alimentación o el turismo", ha añadido. La ordenanza reguladora de las bases generales de la concesión de estas subvenciones ha pasado la primera fase de aprobación por parte del pleno municipal y se encuentra en periodo de exposición para alegaciones.