The examples populate this alert with dummy content

EL COMTAT Alfafara registra un terremoto de magnitud 2,7 El temblor se ha producido a las 7:19 horas y no provoca daños jueves, 27 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Alfafara ha registrado un terremoto de magnitud 2,7, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El pequeño temblor se ha producido a las 7:19 horas con epicentro en esta localidad, donde los vecinos han notado el movimiento, pero también se ha percibido en poblaciones cercanas como Bocairent y Agres. Según informan desde el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto ha sido superficial y no ha registrado daños. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias informan que no han recibido ninguna llamada en relación a este fenónemo.