Algo falla

Mario Fuentes, capitán del Alcoyano compareció ante los medios para hablar del partido e insistir en que “todos los cambios cuestan y hay cosas que todavía no hemos asimilado del entrenador”. Estas declaraciones no tendrían mayor trascendencia de no ser que hace quince días otro de los capitanes, David Torres, se desahogo tras la derrota del Cornellà con declaraciones por el mismo camino.

La situación no pinta bien en la zona noble de El Collao que ve como el equipo no ha ganado en casa, que sólo ha ganado un partido en un campo, el de Llagostera, que cuenta sus tres partidos por derrotas. Que no acaba de enganchar a la afición que el domingo no llegó a las 1500 espectadores y que poco a poco está dividiendo a una afición que necesita una alegría de su equipo y que de momento sólo tiene 6 puntos de los 15 posibles.

Las próximas horas serán clave para que el Consejo de Administración tome alguna conclusión, o se confía en Aparicio y se le deja trabajar o posiblemente la confianza con el de Enguera esté muy deteriorada, porque en el fútbol lo que no hay es paciencia y lamentablemente mandan los resultados. Formentera puede ser clave… o no.