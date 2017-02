The examples populate this alert with dummy content

ARREL Algo más que piedras La Universidad de Alicante organiza una jornada en L’Orxa para destacar el valor del patrimonio cultural viernes, 03 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Arrel (01/02/2017) La Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de L’Orxa acercan a los ciudadanos los trabajos desarrollados en la comarca para poner en valor el patrimonio. Será a través de una jornada, este sábado, en la que diferentes expertos van a exponer casos concretos, desde el arte rupestre, a los restos medievales o el paisaje. Ignasi Grau, profesor de la Universidad de Alicante, explica que la jornada, titulada L’ús social del patrimoni cultural: accions i reflexions, pretende que el ciudadano conozca la riqueza patrimonial con un doble objetivo: ampliar los conocimientos y replantearse las opciones de desarrollo del turismo cultural. La jornada, abierta al público, será este sábado a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de L’Orxa.