TRIATLÓN “Alimentación, entreno y descanso, es lo fundamental” La Mutua de Levante nos trae a Ximo Solar y Rafa Linares para hablarnos de triatlón, son miembros del Komando CT Fisiojreig martes, 26 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/12/2017) La Mutua de Levante nos trae hoy al Komando CT Fisiojreig. Los triatletas han hablado de su deporte, de cómo se deben de alimentar, de las condiciones físicas que se deben de tener y por supuesto no perder el respeto a las largas distancias. El presidente Ximo Solar y Rafa Linares, han estado hoy en Ser Deportivos para hablar de triatlón. Recomendando , sin duda, la importancia que tiene tener un buen seguro como el que ofrece la Mutua de Levante para deportistas aficionados.