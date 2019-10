The examples populate this alert with dummy content

ALCOI Alissia exposa les seues “Bruixes & fúries” en el Ovidi Montllor L’artisa explica en Tragaluz el contingut de la mostra que romandrà oberta fins al 29 de novembre viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (25/10/2019) L’exposició Bruixes & Fúries de Alissia (María Penalva) és la protagonista en el Centre Cultural Ovidi Montlllor fins al 29 de novembre. En Tragaluz, el suplement cultural de Radio Alcoy, hem parlat amb la seua autora perquè els donara detalls sobre aquesta mostra. El Jazz Club El Mussol presenta el concert d’Enric Peidro Swingtet & Jonathan Stout, que se celebrará aquest diumenge. Dia en que l'Associació Amics de la Música obrirà la temporada amb la representació de La Traviata, de Giuseppe Verdi, a càrrec d’Òpera 2001. En el programa, hem estat amb el seu director artístic Luis Miguel Lainz.