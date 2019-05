The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Al.legat radiofònic dels alcaldables Els cap de llista de PSOE, Guanyar, Podem, Ciudadanos, Partido Popular i Compromís aprofiten el debat a Radio Alcoy per apropar-se a la ciutadania a la recerca del vot miércoles, 22 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Elecciones (22/05/2019) Radio Alcoy ha celebrat el tercer i últim debat previ a les eleccions municipals de diumenge vinent 26 de maig. Aquest dimecres 22 de maig hem escoltat als alcaldables, que aspiren per part del PSOE, Antoni Francés, Guanyar Alcoi, Sandra Obiol, Podem Alcoi, Naiara Davó, Ciudadanos, Rosa García, Partido Popular, Quique Ruiz i de Compromís, Marius Ivorra amb les propostes en matèria d'Economía, Infraestructures i Urbanisme Benestar Social i Sanitat, Educació, Cultura i Esport. L'últim minut ha sigut per d'alegat final en el qual els candidats s'han apropat a la ciutadanía per apel·lar el vot.