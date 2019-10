The examples populate this alert with dummy content

MIG ANY 2019 Almogávares y Cides disputarán la final de los Cotos Se han impuesto en semifinales a Tomasinas y Benimerines - Javi Gandía y Miguel Valor y Vicent Segura y Jorge García son las parejas finalistas jueves, 17 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El campeonato de Cotos del Mig Any ya tiene finalistas. La filà Cides ganó por 3-0 a la filà Benimerines y la filà Almogávares por el mismo marcador 3-0 a la filà Tomasinas. Las partidas se han jugado en la filà del Alférez Moro, los Ligeros. Así los Cides con la pareja formada por Vicent Segura y Jorge García se enfrentarán a los Almogávares, formados por Javi Gandía y Miguel Valor, el jueves 24 a las 20,15 horas en la filà Cordón, Capitán Moro.