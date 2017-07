The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Almorzar con salud El Ayuntamiento lanza la cuarta edición del proyecto para insistir en las buenas costumbres de la primera comida del día, que este año ha llegado a 500 alumnos lunes, 10 de julio de 2017 El programa Esmorzar saludable llega a más de 500 alumnos de infantil y de primaria. La cuarta edición del proyecto, que pretende inculcar hábitos correctos en la dieta de los escolares, ha contado con la participación de 11 centros educativos alcoyanos, en 22 aulas. De estas, 20 eran de 5 años y 2 de primero de primaria, edades a las que va dirigido el programa. Las charlas a los escolares se han centrado en la importancia de una dieta saludable y de la práctica del deporte para su vida diaria.