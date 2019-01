The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alqueria pone fecha para su nuevo colegio El Ayuntamiento prepara la redacción y construcción del nuevo y tan reivindicado centro educativo Ràfol Blanc gracias a una subvención de 1.641.153 euros dentro del pla Edificant de la Conselleria de Educación prevista hasta 2021 miércoles, 02 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp L’Alqueria tendrá un nuevo colegio en el año 2021. El Ayuntamiento prepara la redacción de un nuevo centro educativo Ràfol Blanc. La reposición del actual colegio viene apoyada gracias a una subvención dentro del pla Edificant, que reserva 1.641.153 euros a la redacción y construcción del nuevo colegio en tres años: una primera partida, de 481.186 euros para 2019, 952.197 para 2020 y 207.770 para 2021, el año de finalización de las obras, previsiblemente. El alcalde de l’Alqueria d’Asnar, Jaume Pascual, valora que el gobierno de la Generalitat ayude a la localidad a poner fin a una reivindicación educativa de más de diez años de barracones, un caso como el de Muro. "Es un día histórico para l'Alqueria, este es un proyecto muy importante (...) Todo el mundo cree que solo están en barracones en Muro: nosotros llevamos en la misma situación desde ese mismo año, cuando el Ràfol Blanc comenzó a no dar de sí (...) Existía la necesidad de hacer un colegio nuevo, y aunque el Ayuntamiento adquirió los terrenos, la Conselleria no se había implicado hasta ahora económicamente". El nuevo colegio estará ubicado en el complejo deportivo de l’Alqueria, junto a la piscina. Asumirá los estudios del actual centro, en el que hay matriculados hasta 40 niños y niñas, y que con el nuevo edificio quedará reservado a guardería y centro de día municipal.