SER DEPORTIVOS Alrededor de 1.300 festeros participan en el Trofeo Filaes Los próximos días 13 y 14 de abril se celebra una de las citas deportivas más importantes del año – En Ser Deportivos, desde la Venta Sant Jordi, hemos hablado sobre este acontecimiento martes, 11 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/04/2017) ficheros asociados FICHERO Horarios Trofeo Filaes 2017 Un año más el deporte y la fiesta se aúnan en un solo acontecimiento para hacer alarde de la unión que puede lograr estos dos ámbitos. Nueve modalidades deportivas forman la edición del Trofeo Filaes 2017 que cuenta con la incorporación de la categoría juvenil en fútbol 8, además de con diversas modificaciones en la carrera. Los días 13 y 14 de abril, festivos por la Semana Santa, son los escogidos para que se dispute este trofeo en el que participarán alrededor de 1.300 festeros. En Ser Deportivos, desde la Venta Sant Jordi, han estado Alberto Belda, concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, director del Centro de Deportes, Jordi Peidro primer tro de la filà Cruzados y Vicente Jorge Carcelén, primer tro de la filà Magenta para hablar sobre este acontecimiento que llena el Polideportivo Francisco Laporta de seguidores del deporte y de la fiesta alcoyana. Jordi Peidro primer tro de la filà Cruzados y Vicente Jorge Carcelén, primer tro de la filà Magenta, han contado en primera persona como vivieron la final de fútbol sala del año pasado, definida por ambos como “muy bonita ya que las dos filàs nos llevamos muy bien”. En 2016 el triunfo fue, por 3-2, para los Cruzados ante la hegemonía de la Magenta. Esa es sin duda una de las finales que más público reúne al igual que la de baloncesto, cuyos partidos previos se disputarán en Las Paulas. El jueves a las 8 horas arranca el Trofeo Filaes de dónde, en algunas modalidades, saldrán los equipos que disputarán las semifinales el viernes, ya que en las categorías inferiores disputadas por niños, se conocerán los ganadores el mismo jueves reuniendo los encuentros en un mismo día. Las modalidades deportivas son fútbol sala en sénior y alevín; baloncesto; fútbol 8 en infantil, cadete, juvenil y veterano; squash; tenis mesa; petanca; carrera de montaña; raspall y pádel. En el documento adjunto encontrarán los horarios de todos los partidos y también los grupos formados en cada modalidad deportiva.