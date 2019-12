The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE ESCOLAR Alrededor de 3.400 escolares participan en les Escoles Poliesportives d’Iniciació La iniciativa se lleva adelante en su propio centro educativo lunes, 02 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Transcurrido el primer mes desde que se iniciase el nuevo curso de las ‘EPIS’ Escoles Poliesportives d’Iniciació en los 13 centros educativos de nuestra ciudad, las valoraciones de alumnado, profesorado y técnicos es muy positiva. El Centre d’Esports coordina el proyecto que pretende implementar en los escolares de todo el ciclo de primaria, alrededor de unos 3.400, la adquisición de hábitos saludables (lucha contra el sedentarismo y la obesidad infantil) a través de la iniciación en deportes menos habituales, inculcando valores de respeto y juego en equipo y proporcionando en los alumnos un bagaje psico-motriz a través de una formación básica deportiva que potencie sus capacidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, contribuyendo así a su formación integral. En total van a realizar durante todo el año alrededor de unas 900 sesiones. Las modalidades deportivas es esta nueva edición son: Judo, Atletismo, Gimnasia Artística, Colpbol, Pilota Valenciana, Orientación, Goalbol, Esgrima, Volley Adaptado y Balonkorf. “Desde el Centre d’Esports agradecemos la implicación a todos los colectivos en el desarrollo de este programa durante el pasado curso, especialmente a la comunidad educativa, y comunicamos que ya estamos preparando con muchas ganas e ilusión el proyecto EPIS 2019/20”, ha destacado el edil de Deportes, Miguel Juan Reig.