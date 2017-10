The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS Alta valoración del Consell a Amigos de la Música La programación cultural de la entidad obtiene la segunda mejor puntuación en la convocatoria de subvenciones a ciclos musicales lunes, 30 de octubre de 2017 El proyecto cultural de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy ha conseguido la segunda mejor valoración en la convocatoria de subvenciones de Culturarts, dependiente de la Generalitat Valenciana. La entidad ha obtenido 88,6 puntos de 100 posibles dentro de las ayudas del Gobierno valenciano en el apartado de festivales, ciclos o temporadas para 2017. Amigos de la Música valora esta puntuación como un contundente reconocimiento a su labor. El ballet de Víctor Ullate, el String Sextet de Budapest o la soprano Eugenia Boix son algunos de los artistas que han formado la última programación de Amigos de la Música, que seguirá en noviembre con una producción musical sobre el barroco italiano. El recital se ha estrenado con éxito este pasado fin de semana en el auditorio de Teulada-Moraira. Amigos de la Música, que el año próximo cumplirá 35 años, agradece el apoyo del Ayuntamiento, así como de las entidades y empresas asociadas.