TRAGALUZ Alumbrando hacia lo femenino Este viernes la presencia femenina es protagonista en el suplemento cultural de Radio Alcoy: invitamos a la nueva directora del Teatre Calderón, Lídia Vila, y hablamos sobre la importancia del lenguaje para prevenir comportamientos de violencia machista con una experta de la Universitat d'Alacant viernes, 15 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (15/02/2019) El Tragaluz de este viernes, 15 de febrero, trae noticias en femenino. No podíamos dar la espalda ni hacer como si nada ante los últimos acontecimientos que demuestran que la violencia de género es una de las mayores lacras del siglo XXI. Por este motivo, aprovechando la exposición que la Universitat d'Alacant muestra en el edificio de la Cámara de Comercio de Alcoy, en su sede, titulada Lenguaje por la igualdad, ¡no tiene nombre!, abordamos una muy interesante conversación con Carmen Mañas, profesora del departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la facultad de Educación de la UA. Con ella aprendemos la importancia del saber hablar bien, con respeto, y la necesidad de dar visibilidad a la mujer a través de las palabras, como punto de partida hacia una sociedad donde seamos realmente iguales. Antes, otra protagonista visita nuestra ventana al mundo: es Lídia Vila, recientemente nombrada directora del Teatre Calderón. Hablamos con ella de cultura, de mujeres en los puestos de trabajo, de teatro y del rumbo que toma el espacio que dirige. Si todavía no has escuchado el programa de hoy, nosotros te lo volvemos a regalar.