UPV Alumnos de Arquitectura se desplazan a Castalla para proponer proyectos de mejora sobre la ciudad Noventa estudiantes de tercero, cuarto y quinto, incluso de máster, aplican sus conocimientos sobre un terreno real con el objetivo de dar soluciones viables al casco antiguo del municipio martes, 03 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/10/2017) Noventa alumnos de la Universitat Politècnica de València trabajan en cómo recuperar el casco antiguo de Castalla. La universidad ha firmado un acuerdo con la Concejalía de Urbanismo para que estudiantes de tercero, cuarto y quinto de Arquitectura, incluso de máster, puedan aprender sobre el terreno, y con edificios reales, a la vez que aportan propuestas viables que sirvan al municipio. Los alumnos de la asignatura de Proyectos estuvieron en Castalla el segundo fin de semana de septiembre. Allí realizaron una visita de reconocimiento, divididos por grupos, por las calles de la localidad. Esa noche elaboraron un análisis perceptivo donde apuntaban los lugares que clasificaron como positivos, negativos o de oportunidad. Tras el análisis, la puesta en común dio paso al debate. El sábado, los alumnos tuvieron una visita guiada por Castalla, pasando por el casco antiguo hasta llegar al castillo, para poder elaborar un mapa conceptual. El domingo, los estudiantes realizaron una visita individual por Castalla para escoger y dibujar su lugar favorito. El Ayuntamiento, que va a facilitar la documentación que sea necesaria a los estudiantes de Arquitectura, espera recibir este mes de octubre a los alumnos del proyecto final.