SOSTENIBILIDAD Alumnos de Benilloba buscan soluciones para limpiar el océano La sección IES Pare Arques de Benilloba trabaja en el segundo año de un proyecto destinado a hacer realidad una sociedad sostenible, enmarcado dentro de la iniciativa europea 'Sea Change' jueves, 07 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los alumnos de la sección IES Pare Arques de Benilloba reafirman su compromiso con una sociedad justa y responsable a través del proyecto Junts, Imparables. Una iniciativa que se centra, en su segundo año, en encontrar posibles soluciones al exceso de residuos plásticos en el océano. Así lo explica Alberto Company, vicedirector en Benilloba, que recuerda que se enmarca en el proyecto europeo Sea Change, que se completará con un tercer año. Los trabajos, que se van a desarrollar en cuatro grupos diferentes, todos ellos tutorizados, se presentaron este martes. Las propuestas son: La moda y el plástico, en la que se ha trabajado sobre un vestido hecho a base de plásticos; Los plásticos en el océano, con la reproducción de una isla de plástico en mitad del océano y El reciclaje en Benilloba, por el presente y por el futuro del Medio Ambiente, consistente en la representación de las tres erres, "reducir, reciclar y reutilizar", a través de un lapbook.