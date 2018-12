The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIANTES Alumnos del Andreu Sempere visitan Radio Alcoy Estudían Bachillerato Artístico y han estado acompañados por su profesor Siba Sellés martes, 18 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un grupo de alumnos del instituto Andreu Sempere han visitado las instalaciones de Radio Alcoy. Como en años anteriores, los alumnos del Bachillerato Artístico han podido ver de primera mano como se trabaja en este medio de comunicación local. El técnico Gonzalo Belenguer ha hecho de guía para los jóvenes alumnos y ha respondido a todas sus preguntas. Los estudiantes han estado acompañados por su profesor, Siba Sellés, y han llegado ataviados de motivos navideños puesto que luego iban a visitar al Tirisiti para regarle una reproducción de tres metros.