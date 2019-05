The examples populate this alert with dummy content

PARTICIPACIÓN Alumnos del CIP FP Batoi animan los barrios Dentro de la tercera edición de la campaña Anima't que en esta ocasión está dedicada a los barrios de El Partidor, Barxell, Baradello y San Pancracio jueves, 09 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/05/2019) La concejalía de Participación Ciudadana ha puesto en marcha la tercera edición de la campaña Anima’t para dinamizar los barrios de la ciudad. Las actividades se desarrollarán a lo largo de este mes con la colaboración de las asociaciones de vecinos y del instituto de Batoi. María Baca, edil de Participación Ciudadana, explica que el objetivo de este ciclo de actividades que ya se está desarrollando en espacios de El Partidor, Barxell, Baradello y San Pancracio es dinamizar la actividad en estas zonas de la ciudad y que al tiempo los alumnos tomen experiencia. Las alumnas del CIP FP Batoi, Virtu Bernabeu, Sara Galisteo y Esther Higuero, coordinadas por la profesora Silvia Rico, han detallado el programa de acciones que están poniendo ya en marcha, dirigidas a niños y a adultos, en el que destacan rutas guiadas, talleres, juegos para los más pequeños, camisetas, paellas, batukadas…