EDUCACIÓN Alumnos del colegio Esclavas visitarán al Papa Francisco Su proyecto La salud de los océanos ha sido el único elegido de toda la provincia de Alicante - Formarán parte de la Caravana del Cambio que partirá en noviembre de Madrid hasta Ciudad del Vaticano viernes, 07 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Cuatro alumnos del colegio Esclavas de Alcoy y un profesor explicarán al Papa Francisco su proyecto sobre La Salud de los Océanos. El día internacional de los oceanos es precisamente este sábado 8 de junio. El colegio Esclavas ha sido el único centro de la provincia de Alicante elegido para participar en la Caravana del Cambio, que partirá, formada por 100 jóvenes, desde Madrid hasta Roma, para encontrarse con el Papa Francisco. La salida será el 23 noviembre y la llegada al Vaticano el 30 del mismo mes, con paradas en Zaragoza, Barcelona, Carmargue, Génova y Orvieto. El centro ha realizado un proyecto de educación ambiental para dar a conocer la situación de los océanos, su flora y su fauna. Este proyecto del centro alcoyano ha sido elegido por el movimiento internacional Design for Change España.