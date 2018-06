The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Alumnos del Pare Vitòria y Cotes Baixes cooperan para recuperar el ecosistema de la laguna Buidaoli, en el río Riquer El objetivo es garantizar un aporte mínimo de agua a la laguna y contribuir a su oxigenación para prevenir su putrefacción, además de evitar los malos olores viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/06/2018) Alumnos del Pare Vitòria y Cotes Baixes trabajan en un proyecto común para recuperar y mantener el ecosistema de la laguna Buidaoli, en el cauce del río Riquer. Con el apoyo de la gerencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento, el objetivo de la iniciativa es mantener el ecosistema del estanque, además de garantizar un aporte mínimo de agua y contribuir a su oxigenación para prevenir su putrefacción, y evitar los malos olores. La laguna, situada en el cauce del río Riquer, en las inmediaciones del puente de San Jorge, ha sufrido importantes fluctuaciones en su caudal por obstrucciones en la entrada de agua. El impacto más grave se refiere a los vertidos continuos de aguas con presencia de bacterias fecales. En los estudios preliminares han participado los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos de Laboratorio de Química y Estudio y Control Ambiental del Pare Vitòria: han analizado la calidad de las aguas a partir de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y del estudio de la fauna de macroinvertebrados como bioindicadores ambientales. Los estudiantes de los ciclos de Electricidad y Electrónica del Cotes Baixes trabajan para mejorar la salud del ecosistema acuático de la laguna. Entre las medidas, destacan la eliminación de los vertidos, la instalación de un aforador de nivel y una fuente en la zona central que recircule y oxigene el agua. Además, prevé replantar especies vegetales que contribuyan a la depuración de las aguas a modo de un filtro verde. Las medidas está previsto que las pongan en marcha a partir del próximo curso mediante la creación de un grupo de trabajo.