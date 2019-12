The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Alumnos de las Esclavas exportan su receta para cuidar los océanos Cuatro estudiantes presentan en una cumbre en Roma su proyecto para fomentar un consumo sostenible y evitar contaminar los pulmones acuáticos del planeta – Los escolares asisten a una audiencia con el papa Francisco jueves, 19 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/12/2019) Cuatro estudiantes de 4º de Primaria del Colegio Esclavas en Alcoy presentaron en la Cumbre Mundial de la Infancia, celebrada en Roma, su proyecto La salud de los océanos. Un trabajo de educación ambiental, que realizaron el pasado curso de la mano de la Escuela de Naturaleza Diéresis Animal, que pone el acento en la flora y la fauna que habita en los océanos y como prevenir la contaminación, sobre todo de plásticos, que inunda y afectan a este ecosistema. Aitana Gisbert, Pablo Ruz, Daniela Delgado y Manuel Martín, acompañados por su profesor Vicent Catalá, han estado en Hoy por Hoy Alcoy para explicar cómo trabajaron este proyecto, basado en la metodología Design for change, y cómo fue la experiencia de participar en el encuentro Yo puedo! celebrado a finales de noviembre en la capital italiana. Allí, los estudiantes tuvieron la ocasión de participar en una audiencia con el papa Francisco.