The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD Alumnos de Murcia, Valencia y Castellón acceden al campus de la UA La universidad destaca que la matriculación supera el ámbito de cobertura, que en principio quedaba limitado a las comarcas centrales lunes, 17 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/09/2018) La línea del grado de Maestro en Educación Infantil que la Universidad de Alicante ha abierto en Alcoy ha atraído a alumnos de Murcia, Valencia y Castellón. La universidad ha observado con sorpresa cómo la demanda ha superado el ámbito de cobertura previsto inicialmente, que era Alcoy y las comarcas centrales valencianas. El vicerrector de Cultura, Carles Cortés, ha aprovechado la programación cultural del campus de Alcoy para mostrar la “satisfacción” por la respuesta al primer grado que imparte en la ciudad. “Hemos cumplido las expectativas”, ha dicho Cortés. El 75% de los 50 alumnos que cursa la titulación es de Alcoy o de comarcas centrales. El 25% restante procede de otras áreas con las que la universidad, al menos en principio, no contaba. “Nos hemos encontrado con alumnos que llegan de más lejos, como Valencia capital, o las provincias de Murcia y Castellón”, ha precisado Cortés. El grado ha comenzado con 50 alumnos y otros 30 en lista de espera. Con la oferta, “hemos acercado la educación a Alcoy y a la comarca”, ha señalado Cortés. El vicerrector ha avanzado que la universidad pretende ampliar su oferta en Alcoy con másteres y programas de postgrado, siempre vinculados al ámbito educativo. El objetivo, ha señalado, es que la Universidad de Alicante “sea un elemento dinamizador de la ciudad y de su centro histórico”.