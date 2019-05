The examples populate this alert with dummy content

Alumnos de Santa Ana conocen el MARQ en inglés Medio centenar de alumnos de 5º y 6º de Primaria de este centro han recorrido el museo con el inglés como lengua de la visita viernes, 10 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Museo Arqueológico de Alicante, MARQ, ha recibido la visita de alumnos del colegio alcoyano de Santa Ana, en concreto de 5º y 6º de primaria. Desde hace tres años este centro realiza un proyecto de inmersión lingüística e innovación pedagógica que lleva por nombre ‘English Time Project’ que está avalado por conselleria. Dado que este proyecto propone el aprendizaje del inglés de una forma práctica, los 51 alumnos han realizado la visita al MARQ en esta lengua. Así se han convertido en pequeños historiadores y arqueólogos en inglés, conociendo expresiones, costumbres y tradiciones o utensilios durante su visita tanto a la exposición permanente como a la exposición internacional que en estos meses es Irán. Cuna de civilizaciones. Los alumnos han conocido la historia de la provincia y de la rica cultura iraní todo ello en el idioma de Shakespeare. También han sido recibidos por el director gerente de la Fundación MARQ, el contestano José Alberto Cortés, con quien se han fotografiado en las escalinatas de acceso al museo.