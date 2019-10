The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alumnos suecos conocen Alcoy a través del instituto Andreu Sempere La vicedirectora del centro Carmen Calabuig, coordinadora del intercambio, ha estado en Radio Alcoy junto a alumnos suecos y alcoyanos y a las profesoras del país nórdico Camila Edstrom y Elsa Jensen viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/10/2019) El instituto Andreu Sempere tiene en marcha una actividad de intercambio con un centro educativo de la localidad sueca de Borlange. La vicedirectora del Andreu Sempere, Carmen Calabuig, coordinadora del intercambio, ha traído a Radio Alcoy a un grupo de alumnos alcoyanos y suecos junto a dos profesoras del país nórdico, Camila Edstrom y Elsa Jensen, quienes explican que la relación entre ambos centros se basa en el trabajo de investigación sobre el Hospital Sueco-Noruego en Alcoy realizada por el historiador Ángel Beneito. Linus y Lin y Alba y Joan han sido los portavoces de los alumnos de cada centro.