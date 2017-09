The examples populate this alert with dummy content

PROJECTE CANYET Àlvar Seguí se despide de Fapas Alcoi Tras dos décadas como presidente del proyecto de reintroducción del buitre en la comarca, Seguí se despide en un comunicado donde insiste en que el futuro de la entidad pende de un hilo por falta de personal jueves, 14 de septiembre de 2017 El hasta ahora presidente de la asociación encargada de la reintroducción del buitre en la comarca, Àlvar Seguí, ha anunciado que deja el cargo por asuntos personales. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que ha querido agradecer a todas aquellas personas y colectivos que han hecho posible la labor de Fapas Alcoy desde que el proyecto Canyet cristalizara en las pedreras de Sant Cristòfol con la liberación de los primeros ocho buitres, en el año 2000. El hasta ahora presidente de Fapas insiste sobre todo en un asunto que ha traído polémica en los últimos meses: el futuro incierto de la entidad, cuyos voluntarios no pueden asumir las labores de administración de alimento a los buitres. Con el deseo de encontrar sustituto, Seguí hace hincapié en la necesidad de un acuerdo de colaboración en el mantenimiento que permita mantener vivo el proyecto de reintroducción, actualmente con 100 buitres en canyet. Seguí no se olvida en su comunicado de despedida de los contactos con la gente de Asturias, cruciales en los inicios de Fapas, y del GREFA, el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, además de destacar al biólogo Miguel Delibes de Castro, exdirector de la Estación Biológica de Doñana del CSIC.