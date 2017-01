The examples populate this alert with dummy content

NATALIDAD Álvaro, el primer bebé de la comarca en 2017 El niño, cuyos padres son vecinos de Ibi, nació a las ocho de la mañana y pesó 3,650 kilos lunes, 02 de enero de 2017 Álvaro Ayala Bernabeu es el primer niño nacido en L’Alcoià y El Comtat en este 2017. Nació a las 8.20 horas del primer día de enero en el hospital Virgen de los Lirios. Sus padres, Manuel y María José, son vecinos de Ibi. Estaban celebrando el cambio de año en el domicilio de la cuñada de María José. Entonces se aceleraron las contracciones. A las tres de la mañana la pareja ingresó en el hospital de Alcoy. Unas cinco horas después nació Álvaro de parto natural. El primer hijo de Manuel y María José pesó 3,650 kilos.