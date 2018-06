The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Álvaro Santacreu se estrena como Sant Jordiet El pequeño participa en la Procesión del Corpus, cuyo origen se remonta a 1410 lunes, 04 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El niño Álvaro Santacreu Piñero debutó este domingo como Sant Jordiet de 2019 en la Procesión del Corpus. Participó junto a la Asamblea General de la Asociación de San Jorge recibiendo los primeros de los muchos aplausos que recibirá a lo largo de los doce meses en los que va a ser el principal protagonista de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy. La celebración del Corpus Christi es una de las más arraigadas en la ciudad. Las primeras referencias se remontan al año 1410, según los datos del Arciprestazgo de la Mare de Déu dels Lliris de Alcoy. El desfile procesional arrancó a las 19.30 horas desde la parroquia de Santa María para recorrer las principales calles de la zona Centro de Alcoy. Las danzas del Grup Sant Jordi marcaron la primera parte de la procesión en la que participa desde 1990. El grupo ofreció tres bailes recuperados hace 28 años a partir de la Procesión del Corpus de Valencia: el Ball de Nans d’Alcoi, el Ball de la Magrana y el particularísimo Ball de la Moma, que representa el triunfo de la virtud sobre los siete pecados capitales. Diferentes asociaciones religiosas y culturales de la ciudad tomaron parte de la procesión. Uno de los grandes atractivos fue ver por primera vez al niño Sant Jordiet. Álvaro Santacreu, de siete años y miembro de la filà Verdes portó por primera vez la bandera de la cruz que le acredita como la representación infantil de San Jorge, cargo para el que fue designado por sorteo en la Asamblea General que la Asociación de San Jorge celebró el pasado jueves. Junto al niño debutaron también los nuevos cargos de la máxima institución festera. Durante el recorrido se realizaron las cinco paradas al santísimo. Son altares montados en plena calle poe los vecinos para venerar al Santísimo Sacramento. Como novedad, este año un coro interparroquial presentó sus respetos en forma de acompañamiento musical.