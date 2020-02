The examples populate this alert with dummy content

ALCOI Amagatalls de la Festa rep a Germán Aracil El pintor alcoià repassa la seua trajectòria professional i la seua participació artística en la Festa jueves, 13 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (13/02/2020) Amagatalls de la Festa, amb Paco Aznar, ha rebut aquest dijous a Germán Aracil. El pintor alcoià ha fet un repàs a la seua trajectòria professional i com va ser la seua participació artística en la Festa ja que la portada de la revista de 2006 i el cartell de 2007 porten la seua firma.