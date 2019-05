The examples populate this alert with dummy content

FESTES Amagatalls de la Festa se ocupa del concurso de escaparatismo Paco Aznar ha tenido como invitados a Víctor Hugo Ribes y Rafa Sempere, directivos de l'Associació de Sant Jordi, Mónica Jover asesora artística, Pablo de Gracia, presidente de la Cámara de Comercio y Aida Pérez de Ferretería Alicantina jueves, 16 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (16/05/2019) Paco Aznar tiene en esta ocasión como invitados a su programa Amagatalls de la Festa a protagonistas del concurso de escaparatismo convocado por primera vez por la Associació de Sant Jordi. Los directivos de la Associació, Víctor Hugo Ribes y Rafa Sempere, la asesora artística de esta entidad, Mónica Jover, el presidente de la Cámara de Comercio, Pablo de Gracia, y Aida Pérez, gerente de Ferretería Alicantina, uno de los comercios premiados., hablan de esta primera edición del concurso.