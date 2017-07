The examples populate this alert with dummy content

INCENDIO FORESTAL Amanece en Guadalest con el incendio sin llama Todavía no ha sido dado por extinguido pero evoluciona favorablemente – Se desconocen las causas que originaron el fuego y la superficie afectada miércoles, 26 de julio de 2017 Alrededor de las 14.45 horas del martes 25 de julio se declaró un incendio forestal en Castell de Guadalest. A primera hora del miércoles 26 de julio el fuego se encuentra sin llama, y a pesar de que no ha sido dado por extinguido su evolución es favorable y se da por estabilizado. Hay tres unidades de bomberos forestales, tres autobombas y cuatro vehículos trabajando en su total extinción. Durante el martes, la Guardia Civil cortó la CV-755 entre Guadalest y Callosa d’en Sarrià con el objetivo de facilitar las labores de extinción a los medios que se desplazaron hasta la zona para tratar de controlar el incendio. Además, como medida de precaución, siete viviendas con 14 personas fueron desalojadas. Todas ellas se encontraban ilesas y han podido volver a sus casas a primera hora del miércoles. La causa que originó el fuego todavía se desconoce así como la superficie que se ha visto afectada por las llamas. Durante la tarde del martes un total de nueve medios aéreos y diversos efectivos terrestres trabajaron. Por la noche, una vez se declaró sin llama, ocho vehículos de los bomberos de Alicante continuaron los trabajos de control, así como cuatro autobombas y ocho unidades de bomberos forestales. A las 23.38 horas del martes la cuenta de Twitter de GVA112 CV declaró el incendio sin llama. Durante el miércoles 26 de julio hay alerta de nivel alto de riesgo de incendio en todo l’Alcoià-El Comtat, aviso que se extiende a gran parte de la Comunidad Valenciana.