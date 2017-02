The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA “Amazon no puede competir con el valor del pequeño comercio” Jorge Aránega, fundador de Mabisy, destaca las oportunidades que Internet ofrece a los establecimientos tradicionales de las ciudades miércoles, 01 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/12/2016) Mabisy, la empresa fundada por Jorge Aránega, ha creado más de 12.000 tiendas electrónicas con las que ha ayudado a incrementar las ventas del comercio tradicional. Un buen trabajo en la red, afirma Aránega, representa un crecimiento del 300% en ventas. “Internet es un canal más que el comercio no puede desaprovechar”, señala. Según destaca, Internet permite situar los productos de un comercio en cualquier lugar del mundo. Frente a las grandes cadenas de venta, como Amazon, Aránega defiende que nunca podrán tener el “valor añadido” que ofrece el comercio tradicional.