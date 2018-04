Ambiente festivo para un partido crucial

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/04/2018)

Tres puntos en juego que pueden ser muy dulces para el ganador. Si el Alcoyano es capaza de ganar en casa su segundo partido consecutivo, conseguirá dejar virtualmente sentenciada la permanencia. Si lo hace la Peña, el equipo ibicenco seguirá soñando con una permanencia muy difícil, pero que no sería imposible.

Los de Barrera buscan el más difícil todavía, volver a ganar dos partidos consecutivos en casa, algo que sólo ha podido verse una vez en lo que va de liga, fue el la jornada 10 y 12, allá por principios de noviembre. Desde entonces que el equipo no ha vuelto a encadenar esa racha ya que volvió a ganar hace 15 días desde aquella fecha. Buena oportunidad para que Alocy tenga unas fiestas en las que su equipo de fútbol no es una preocupación ya que si no suma de tres, tendrá que ver otros resultados para no sufrir lo que resta de liga.

El técnico argentino del Alcoyano tiene las bajas de Lino, Alarcón y Galas, Eldín es duda, pero todo hace indicar que no estará para jugar, como mucho, en la convocatoria. No habrá muchos cambios con respecto al último once de Peralada y aunque podría repetir alineación, ya ha confirmado que algún cambio se producirá.

El partido tendrá de inicio como protagonista a Sant Jordiet 2018, Juanjo Valls Fuster, que hace quince días no pudo realizar el saque de honor, esta vez sí será posible. El encargado de dirigir el partido será Martínez Montalbán del colegio murciano. El partido será el sábado a las 11.30 horas y lo podrán escuchar en directo en Radio Alcoy, en el 1485 de Om, App Ser o en esta misma web desde las 11.15 horas.