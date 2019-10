The examples populate this alert with dummy content

MIG ANY 2019 Ambiente multitudinario en La Glorieta Las 28 filaes están preparando la popular ollleta alcoyana a lo largo de todo el día - El ganador del concurso está previsto que se dé a conocer sobre las 20,30 horas sábado, 26 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El día central del Mig Any 2019 se está desarrollando en La Glorieta en un ambiente multitudinario. Festeros y público se han dado cita en este emblemático paraje alcoyano para disfrutar de una jornada con el mejor ambiente. Los festers están elaborando la clásica olleta para participar en el concurso. El ganador se dará a conocer sobre las 20,30 horas. Radio Alcoy ha estado durante dos horas en directo con Paco Aznar.