ALCOI Amics de la Música farà sonar Jesucristo Superstar a Alcoi L’òpera rock es representarà el 7 de març al Teatre Calderón i estarà dedicada a Camilo Sesto martes, 18 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (18/02/2020) L’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi portarà a l’escenari del Teatre Calderón el musical Jesucristo Superstar. La cita serà el dissabte 7 de març, en funcions de 18 i 21:30 horas, i la mateixa serà dedicada a Camilo Sesto, qui va protagonitzar el musical en els anys 70 a Madrid. Alfonso Jordá i Miguel Ferrándiz, d’Amics de la Música, han estat en Hoy por Hoy Alcoy per donar detalls de la representació d’aquesta ópera rock que comptarà amb la participació d’Ángela Carrasco en el paper de María Magdalena.