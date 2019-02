The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Amistoso en Alfàz del Pi ante el Lokomotiv de Tblisi El Alcoyano jugará el día 14 de febrero a las 11.00 horas un partido amistoso en el las instalaciones de Alfàz del Pi ante el conjunto de Primera División de Georgia martes, 05 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El equipo de Primera División de Georgia, Lokomotiv de Tblisi y el Alcoyano jugarán el el día 14 de Febrero a las 11:00 horas un partido amistoso en las instalaciones del polideportivo municipal de l’Alfàs del Pi. Con este partido el equipo de Vicente Mir, tratará de dar minutos a jugadores que lo necesitan como Braulio o Eldín. Para estos jugadores que han estado mucho tiempo parados por lesión les ha venir muy bien cara a la recta final de la temporada. El encuentro se jugará el día 14 de febrero a las 11.00 horas en Alfàz del Pi, aprovechando que el conjunto georgiano, la Costa Blanca es uno de los lugares más deseados por estos equipos para realizar pretemporadas ya que en sus países el invierno es muy duro. El ayuntamiento de Alfàz del Pi ha conformado el partido ante el Alcoyano. “Este equipo de fútbol de Georgia es el primero que llega esta temporada de turismo deportivo a l’Alfàs del Pi y ofrece al público que lo desee la posibilidad de ver a un equipo de primera división jugando contra uno de los equipos decanos del fútbol alicantino en este primer partido de su pretemporada”.