CD ALCOYANO Amistoso ante un equipo de Moldavia El Alcoyano jugará un amistoso el jueves a las 12.00 horas ante un equipo de Primera División Moldava en Alfáz del Pi miércoles, 24 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano sigue preparando en partido ante el Ebro del próximo domingo a las 17.00 horas en El Collao. Además de las sesiones habituales, el jueves, jugará un partido amistoso a las 12.00 horas en la localidad de Alfáz del Pí ante un equipo de la Primera División Moldava. Con este partido el técnico pretende hacer varias pruebas, como la de ver que tal se comportan Mariano y Lino juntos, ya que la marcha de David Torres trastoca la delantera blanquiazul, que pierde , por lo menos, competencia entre los delanteros que pueden llegar a acomodarse si no llega nadie más. Buscar pareja en el centro del campo será otra de las pruebas ya que Mario Arques confirmó su gran estado de forma y lo bien que se entendió con Ribelles, López Silva ha cuajado sus mejores partidos en esa posición, por lo que en esa línea la competencia es importante, además de Gonzalo Poley. Los extremos tampoco andan finos y cualquier oportunidad la tendrán que aprovechar, aunque sea en un amistoso. El equipo seguirá preparando el partido del domingo el viernes y el sábado. El encuentro como siempre lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web.